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Rusya, kendi internet ağını oluşturacak

Rusya, kendi internet ağını oluşturacak
Rusya, kendi internet ağını oluşturacak

Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma, Rusya’nın kendi internet ağını oluşturmasını öngören tasarı onaylandı.

Rus basınında yer alan haberlere göre, Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'da Rusya'nın kendi internet ağını oluşturmasını öngören yasa tasarısı meclis üyeleri tarafından kabul edildi. ‘Runet' adı verilen yeni internet ağının federasyon konseyine gönderilmesinin ardından konseyin onayı ile 1 Kasım 2019 tarihinde resmen yürürlüğe girecek. Duma meclisinde yapılan oylamada ise 307 meclis üyesi tasarının kabulü yönünde oy verirken 68 meclis üyesi ise tasarıyı onaylamadı. Runet üzerinden dağıtılan internetin denetimi ise Rusya'nın ulusal telekom izleme örgütü Roskomnadzor tarafından sağlanacak. 

Yasa tasarısı eleştirilere yol açtı 

Tasarının Duma'da onaylanıp Federasyon konseyine gönderilmesiyle birlikte Rusya'da tartışmalar zirveye çıktı. Ülkede siber saldırıların önüne geçmek ve terör faaliyetleri ihtimaline karşı önlem alma niyetiyle hazırlanan tasarıya bir kesim doğrudan ülkenin güvenliğinin sağlanması adımı olarak destek verirken bazı kesimler ise tasarı ile birlikte internet kullanıcılarının güvenlik kaygıları taşıyacağını ifade ederek karşı çıktı. Tasarıya bazı uluslararası insan hakları kuruluşları ise kişisel güvenliği gerekçe göstererek sert tepki gösterdi.  

Erhan Altıparmak

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