Rusya, koronada bir günde bin 106 can kaybı ile yeni bir rekor kırdı

Rusya, koronavirüse karşı aldığı tedbirlere rağmen korona virüs vaka ve vefat sayısıyla rekor kırmaya devam ediyor. Dün ülkede ilan edilen günlük vaka sayısındaki rekorunun ardından bugün de salgının başından beri kaydedilen en yüksek vefat sayısına ulaşıldı.

Rusya Korona Virüs ile Mücadele Merkezi son 24 saatte bin 106 kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklarken, korona virüs salgını nedeniyle günlük vefat sayısı da ilk kez bin 100 bandını geçti. Rusya'da art arda 8 gün boyunca vefat sayısı binin üzerine çıkmış olurken, salgının başından beri hayatını kaybedenlerin sayısı da 232 bin 775 kişiye ulaştı.

Başkent Moskova vefat sayısında ilk sırada

Rusya'nın başkenti Moskova yine en çok vefat sayısıyla ilk sırada yer alırken, Başkent'te son 24 saatte 86 kişi korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti. Başkent Moskova'dan sonra St. Petersburg'ta 72, Krasnodar bölgesinde 40, Nijniy Novgorod'ta 39, Başkurdistan'da 35 ve Stavropol kentinde 34 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Rusya Korona Virüs ile Mücadele Merkezi'nin günlük vaka kayıtlarına göre son 24 saatte 36 bin 446 kişinin testi pozitif çıktı, bu sayıyla birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı 8 milyon 316 bin 19'a yükseldi.

Günlük vaka sayılarında da yine en yüksek sayıya 6 bin 74 ile başkent Moskova ulaştı. Moskova'da salgının başından beri hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 872 olurken toplam vaka sayısı da 1 milyon 780 bin 781'e yükseldi. Rusya'da son 24 saatte iyileşenlerin sayısı 26 bin 973 olarak kayıtlara geçerken iyileşenlerin toplam sayısı da 7 milyon 213 bin 584'e ulaştı.

Erhan Altıparmak

