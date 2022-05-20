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Rusya, Luhansk'ı vurdu: 13 ölü

Rusya, Luhansk'ı vurdu: 13 ölü
Rusya, Luhansk'ı vurdu: 13 ölü

Rus ordusunun Ukrayna'nın Luhansk bölgesine düzenlediği saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti.

Rusya, Luhansk'ı vurdu: 13 ölü - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Rus ordusu ülke genelinde sivil yerleşimleri vurmayı sürdürüyor. Rus ordusu son olarak yine Ukrayna'nın Luhansk bölgesini hedef aldı. Saldırıda çok sayıda sivil yerleşim yeri hasar alırken, 13 sivil ise hayatını kaybetti.

Saldırının ardından Luhansk Valisi Sergey Gayday sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düşman, Lysychansk ve Severodonetsk yakınlarında saldırılarına devam ediyor. Severodentsk'te 12 ve Hirske'de de 1 sivil olmak üzere 13 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

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