İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rusya: 'Ocak ayı itibariyle 8 kez Rus hava üssüne saldırıldı'

Rusya: 'Ocak ayı itibariyle 8 kez Rus hava üssüne saldırıldı'
Rusya: 'Ocak ayı itibariyle 8 kez Rus hava üssüne saldırıldı'

Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ocak ayından beri Rus hava üssüne 8 kez saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

İdlib'de rejim kuvvetlerini destekleyen Rusya, son yaptığı açıklamada, hava üslerine yapılan saldırıları duyurdu. Açıklamada Ocak ayı itibariyle rejim karşıtı güçlerin kendi hava üslerine saldırılar gerçekleştirdiği belirtilirken, Hmeymim Hava Üssü'ne Ocak ayı itibariyle toplam 8 kez saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Rusya'nın İdlib bölgesinde rejim güçleri tarafından Türk ordusunun gözetleme kulelerine saldırılar gerçekleşmeye devam ederken rejime destek veren Rusya hava kuvvetlerinin de bu saldırılarda rol aldığı biliniyor. Rusya'nın ‘terörist' olarak nitelendirdiği rejim karşıtı milis güçler ise saldırılara karşı mevzilenerek saldırılara karşılık vermeye çalışıyor.

Erhan Altıparmak

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.