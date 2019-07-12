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Rusya: 'S-400 teslimatına başlandı'

Rusya: 'S-400 teslimatına başlandı'
Rusya: 'S-400 teslimatına başlandı'

Rusya Askeri-Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS), "FSVTS, S-400 sisteminin Türkiye'ye teslimatının başladığını doğrulamaktadır" açıklamasını yaptı.

Rusya: 'S-400 teslimatına başlandı' - Tıkla İzle

Sabah saatlerinde Türkiye'ye gönderilmeye başlanan S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatı ile ilgili Rusya'dan ilk açıklama geldi. Sabah saatlerinde Rusya'dan kalkarak Ankara'daki askeri Mürted Havaalanı'na iniş yapan An-124 tipi kargo uçaklarının S-400 teslimatının sürdüğü sırada Rusya'dan konuyla ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı. Rusya Askeri - Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) tarafından yapılan ilk açıklamada, S-400'lerin teslimatının resmen başladığı ifade edilerek, "FSVTS, S-400 sisteminin Türkiye'ye teslimatının başladığını doğrulamaktadır. Teslimatlar tarafların üstünde mutabık kaldığı tarihlerde gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanıldı.  

Erhan Altıparmak
 

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