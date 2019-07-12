İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rusya Savunma Bakanlığından S-400 açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığından S-400 açıklaması
Rusya Savunma Bakanlığından S-400 açıklaması

S-400’lerin Türkiye’ye sevkıyatının başlamasıyla birlikte Rusya Savunma Bakanlığından konuyla ilgili açıklama yapılarak, "S-400 parçalarının ilk partisi 12 Temmuz 2019'da Türkiye'ye teslim edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, S-400 Hava Savunma Sistemleri'nin Türkiye'ye gönderilmeye başlandığını belirterek, “Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi çerçevesinde S-400 parçalarının ilk partisi 12 Temmuz 2019'da Türkiye'ye teslim edilmiştir. Sistemin geri kalan parçalarının Türkiye'ye teslimatı, Türk tarafı ile imzalanan sözleşmenin şartlarıyla kati bir uygunluk içerisinde, üstünde mutabık kalınan süreler içerisinde gerçekleştirilecektir” açıklamasında bulundu.

Açıklamanın devamında ise Türkiye'nin hava savunma sisteminin geliştirilmesi adına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in vardığı anlaşmaya uygun bir biçimde sevkıyatların gerçekleştirilmekte olduğu belirtildi.  

Erhan Altıparmak 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.