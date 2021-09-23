Rusya vatandaşı Müslümanlığı seçti

Müslüman olmak istediğini belirterek Bodrum İlçe Müftülüğüne başvuran Maria Sevastyona için ihtida merasimi düzenlendi. İhtida merasiminde Bodrum Müftüsü İbrahim Kapancı, İslam dini hakkında bilgiler verdi. Ardından Maria Sevastyanova şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Merasim sonunda İlçe Müftüsü İbrahim Kapancı, Maria Sevastyona'ya ihtida belgesi ile birlikte Kur'an-ı Kerim'in Rusça Meali ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitaplar hediye etti.

Hamdi Yörür