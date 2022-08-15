Rusya ve BM Zaporijya Nükleer Santrali'ni görüştü

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres telefonda görüştü. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Şoygu ve Guterres'in Ukrayna'da bulunan ve 4 Mart'ta Rus ordusu tarafından ele geçirilen Zaporijya Nükleer Santrali'nin güvenli operasyon koşullarını görüştükleri aktarıldı. Görüşmede ayrıca, Rus gıda maddeleri ve gübrelerinin ihracatını kolaylaştırmak için BM girişimlerinin de ele alındığı ifade edildi.

“BM Sekreterliğinin herhangi bir UAEA faaliyetini engelleme veya iptal etme yetkisi yoktur"

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Rusya'nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerinin Zaporijya Nükleer Santrali'ne yapacağı ziyaretin BM tarafından engellediği yönündeki suçlamalarına cevap verdi. Dujarric, “BM Sekreterliğinin herhangi bir UAEA faaliyetini engelleme veya iptal etme yetkisi yoktur" ifadelerini kullanarak, BM'nin UAEA müfettişlerinin Zaporijya Nükleer Santrali'ne yapacağı ziyareti hem Rusya hem de Ukrayna'nın kabul etmesi halinde lojistik ve güvenlik anlamında destekleyecek kapasiteye sahip olduğunu aktardı. Dujarric, "UAEA ile yakın temas halinde olan BM Sekreterliği, Kiev'den Zaporijya Nükleer Santrali'ne yapılacak herhangi bir UAEA misyonunu destekleyebilecek lojistik ve güvenlik kapasitesine sahip olduğunu değerlendirdi" dedi.

Öte yandan BM, Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki askeri faaliyete son verilmesi çağrısında bulunurken, Moskova ve Kiev bölgeye yönelik saldırılardan birbirlerini sorumlu tuttu.