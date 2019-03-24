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Rusya Yunanistan'ın S-300'lerini yenileyecek

Rusya Yunanistan'ın S-300'lerini yenileyecek
Rusya Yunanistan'ın S-300'lerini yenileyecek

Rusya'nın daha önce Yunanistan'a sattığı S-300 füze savunma sistemlerinin yenilenmesine dair Rusya ile Yunanistan’ın anlaşmaya vardığı bildirildi.

Yunanistan'ın yeni Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis ile Rusya'nın Atina Büyükelçisi Andrey Maslov, başkent Atina'da bulunan Yunanistan Savunma Bakanlığı binasında bir araya geldi. Görüşmede Yunanistan'da bulunan Rus yapımı S-300 füze savunma sistemlerinin modernizasyonu konusu ele alındı.

Gerçekleşen görüşmede S-300'lerin modernize edilmesi ve TOR-M1 HSS savunma sistemleri ile desteklenmesi kararına varıldı. Bu doğrultuda Yunanistan'da bulunan S-300'ler Rusya'ya gönderilecek. Rusya ise modernizasyon tamamlanma operasyonunun ardından Yunanistan'a S-300 ve TOR-M1 HSS sistemlerini geri gönderecek.  

Erhan Altıparmak

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