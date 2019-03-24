Rusya Yunanistan'ın S-300'lerini yenileyecek

Yunanistan'ın yeni Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis ile Rusya'nın Atina Büyükelçisi Andrey Maslov, başkent Atina'da bulunan Yunanistan Savunma Bakanlığı binasında bir araya geldi. Görüşmede Yunanistan'da bulunan Rus yapımı S-300 füze savunma sistemlerinin modernizasyonu konusu ele alındı.

Gerçekleşen görüşmede S-300'lerin modernize edilmesi ve TOR-M1 HSS savunma sistemleri ile desteklenmesi kararına varıldı. Bu doğrultuda Yunanistan'da bulunan S-300'ler Rusya'ya gönderilecek. Rusya ise modernizasyon tamamlanma operasyonunun ardından Yunanistan'a S-300 ve TOR-M1 HSS sistemlerini geri gönderecek.

Erhan Altıparmak