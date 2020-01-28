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Rusya'da 2 kişi korona virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Rusya'da 2 kişi korona virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Rusya'da 2 kişi korona virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Rusya'da Çin'den gelen 2 kişi, yüksek ateş belirtisi nedeniyle özel korumalı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Rusya'da 2 kişi korona virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Tıkla İzle

Rusya'nın Voronej kentinde 2 kişi yüksek ateş nedeniyle sağlık ekiplerini aradı. Hastaların 3 gün önce Çin'den geldiklerini söylemeleri üzerine sağlık görevlileri tarafından büyük bir hazırlık yapıldı. Özel donanımlı ekipler 55 yaşındaki kadın ve 35 yaşındaki erkek hastanın bulunduğu eve gitti. Ekipler tarafından özel sedye ve ambulanslar ile alınan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. O anlar, çevre binalarda oturan vatandaşlar tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Söz konusu olayın ardından görüntülerin hızla yayılması üzerine ülkede tedirginlik baş gösterdiği belirtildi. Rus basınındaki ilk bilgilere göre tedavi altına alınan 2 kişide üst solunum yolu enfeksiyonu tespit edildiği ve daha detaylı incelemeler yapılmak üzere hastaların tedavi altında tutulduğu ifade edildi.

Erhan Altıparmak

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