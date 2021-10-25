Rusya'da 5 katlı binada doğal gaz patlaması

Tataristan'ın Yarçallı kentindeki 5 katlı bir binada akşam saatlerinde doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlama sonucu binanın 2 katı çökerken, çevrede bulunan araçlar etrafa saçılan beton parçaları nedeniyle hasar gördü.

Bölgeye Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı kurtarma ekipleri ve ambulanslar yönlendirilirken, binadan 32 kişinin tahliye edildiği aktarıldı. Toplam 4 dairenin tamamen çöktüğü binada arama-kurtarma çalışmaları sonucu enkaz altından 4 kişinin çıkartıldığı ve çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, enkaz altından çıkarılan 1 kişinin durumunun ağır olduğu, diğer 3 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Erhan Altıparmak

