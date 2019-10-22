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Rusya'da çocuğunu bisikletine bağlayan anne tepki çekti

Rusya'da çocuğunu bisikletine bağlayan anne tepki çekti
Rusya'da çocuğunu bisikletine bağlayan anne tepki çekti

Rusya’da bir annenin scooter üstündeki çocuğunu belinden iple bisikletine bağlaması tepki çekti. Virajı alamayan anne kaza yapınca çocuk yolda sürüklendi.

Rusya’da çocuğunu bisikletine bağlayan anne tepki çekti - Tıkla İzle

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da trafikte ilerleyen bir aracın karşısına bisikletiyle bir kadın çıktı. Virajı alamayan kadın dengesini kaybedince bisikletten düştü. Kaza yapan kadının bisikletine scooter üstündeki çocuğunu belinden iple bağladığı görüldü. Yaşanan kazada araç sürücüsü, kadın ve çocuğa çarpmamayı başardı. Kadın ise düştüğü yerden kalkarak iple belinden bağlı çocuğunu çekerek yolun kenarına geçti.

Araç kamerasına takılan görüntüleri sürücü internet ortamında paylaştı. Görüntüyü izleyenler anneye büyük tepki göstererek yetkililerin soruşturma başlatmasını talep etti. Rusya İçişleri Bakanlığının bu görüntüler üzerine inceleme başlattığı açıklandı.

Erhan Altıparmak

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