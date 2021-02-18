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Rusya'da EpiVacCorona aşısı 65 yaş üstüne uygulanmaya başlanacak

Rusya'da EpiVacCorona aşısı 65 yaş üstüne uygulanmaya başlanacak
Rusya'da EpiVacCorona aşısı 65 yaş üstüne uygulanmaya başlanacak

Rusya’nın ikinci Covid-19 aşısı olan EpiVacCorona aşısının tüm klinik testlerinin tamamlandığı ve onay sürecinin ardından ülkedeki 65 yaş üstü kişilere uygulanacağı açıklandı.

Korona virüse karşı Rusya'da aşılamalar tüm hızıyla devam ediyor. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova yaptığı açıklamada, ülkede korona virüs salgının kontrol altına alınmaya başlandığını belirterek, “Salgının yayılmasını hep birlikte kontrol altına almayı başarıyoruz. Bugün salgının yayılım riski hala yüksek. Her şeyin tamamen bittiğini söyleyemeyiz” dedi.

“501 farklı mutasyonu tespit etme fırsatı bulduk”

Kendilerinin geliştirdiği test sistemi ile korona virüs mutasyonlarının ayırt edilebildiklerini ifade eden Popova, “Bu eşsiz bir gelişme. Dünyada salgının yayılımıyla alakalı azalma var. Buna rağmen sadece İngiltere'de görülen mutasyon haricinde 501 farklı mutasyonu tespit etme fırsatı bulduk. Test sistemimiz bilinen korona virüs ile diğer mutasyonları ayırt edebilmemizi sağlıyor” ifadelerini kullandı.

EpiVacCorona'nın tüm klinik çalışmaları tamamlandı

Rusya'nın geliştirdiği ikinci Covid-19 aşısı olan EpiVacCorona'nın tüm klinik çalışmalarının tamamlandığını belirten Popova, “Tüm çalışmalar tamamlandı ve aşının uygulanması için belgeler usulüne uygun olarak hazırlanıp teslim edildi. Aşının 65 yaş üstü kişilere uygulanması için yasal onayı bekliyoruz” dedi.

Erhan Altıparmak

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