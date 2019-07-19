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Rusya'da feci kaza: 7 ölü, 2 yaralı

Rusya'da feci kaza: 7 ölü, 2 yaralı
Rusya'da feci kaza: 7 ölü, 2 yaralı

Rusya’da 2 aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada 3’ü çocuk 7 kişi feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, Rusya'ya bağlı Tuva Özerk Cumhuriyeti'nde gece saatlerinde meydana geldi. Otoyolda seyir halindeki araçlardan biri şerit değiştirince karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her 2 araçta bulunan yolcuların bir kısmı yola savrulurken bazıları ise araçların içinde sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin polise haber vermesinin ardından olay yerine gelen arama kurtarma ekibi çalışma başlattı. Kazada 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı. 

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kazanın yol veya zemindeki herhangi bir sıkıntı nedeniyle değil sürücülerden birinin ters yöne girmesi neticesinde yaşandığı ifade edildi.
Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, hastaneye sevk edilen 2 yaralının ise yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi.  

Erhan Altıparmak
 

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