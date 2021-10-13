Rusya'da günlük Covid-19 ölümlerinde yeni rekor

Rusya'da koronavirüs salgınında ölüm ve vaka sayılarındaki endişe verici artış devam ediyor. Rusya Koronavirüs ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saate 28 bin 717 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 7 milyon 861 bin 681'e yükseldiği bildirildi. Son 24 saatte virüs nedeniyle 984 kişi hayatını kaybetti, günlük ölüm sayısında rekor seviyeye ulaşıldı. Toplam can kaybı sayısı ise 219 bin 329'a ulaştı. Rusya'da Covid-19'dan iyileşenlerin sayısı son 24 saatte 21 bin 801 artarak 6 milyon 916 bin 86'ya yükseldi. Ülke genelinde şu anda 726 bin 266 aktif vaka bulunuyor.

Rusya'da en son rekor ölüm sayısı 973 ile dün kayda geçmişti.

Başkentte 4 binden fazla yeni vaka

Son 24 saatte başkent Moskova'da 4 bin 410, ülkenin en büyük ikinci kenti St. Petersburg'da ise 2 bin 470 yeni vaka tespit edildi. Rusya nüfusunun sadece yüzde 31'i koronavirüse karşı tamamen aşılanırken, kamuoyu yoklamaları ülkenin yarısından fazlasının aşı yaptırmayı planlamadığını gösteriyor.