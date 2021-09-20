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Rusya'da Perm Devlet Üniversitesi'nde silahlı saldırı!

Rusya'da Perm Devlet Üniversitesi'nde silahlı saldırı!
Rusya'da Perm Devlet Üniversitesi'nde silahlı saldırı!

Rusya’nın Sibirya bölgesindeki üniversite binasında bir kişinin silahla etrafa ateş açması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırı sırasında bir çok öğrenci pencerelerden atlayarak kaçtı.

Rusya'da Perm Devlet Üniversitesi'nde silahlı saldırı! - Tıkla İzle

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Perm Devlet Üniversite binasında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi silahla etrafa ateş açtı. Saldırı nedeniyle okulda büyük bir panik yaşanırken bazı öğrenciler, yüksek katlardan atlayarak binadan kaçtı.

Mermi isabet eden bazı öğrencilerin yaralandığı öğrenildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, en az 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Olay yerine ambulanslar ve özel kuvvetler ekipleri gönderildi. Üniversite sosyal medya hesaplarından duyuru yaparak bina içerisindeki öğrencilere yatış pozisyonunda bekleme talimatı verdi.

Maskeli olduğu belirtilen saldırganın daha sonra yakalandığı açıklandı.

Erhan Altıparmak
 

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