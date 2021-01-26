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Rusya'da petrol rafinerisinde patlama: 2 ölü

Rusya'da petrol rafinerisinde patlama: 2 ölü
Rusya'da petrol rafinerisinde patlama: 2 ölü

Rusya’nın en büyük petrol rafinerilerinden birinde meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti, 25 işçi kurtarıldı.

Rusya’da petrol rafinerisinde patlama: 2 ölü - Tıkla İzle

Rusya'ya bağlı Başkurdistan'ın başkenti Ufa'da bulunan ve ülkenin en büyük petrol rafinerilerinden biri olarak bilinen Başneft'in rafinerisinde büyük bir patlama meydana geldi. Gece saatlerinde rafinerideki 4 numaralı tankerde yaşanan patlamadan sonra bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Yürütülen çalışmada 25 işçi patlamanın olduğu bölgeden tahliye edilirken, bazı işçilerin dumandan zehirlendiği ancak sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

2 işçi hayatını kaybetti

Ekipler tarafından 2 işçinin cansız bedenine ulaşılırken, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “20 ve 25 metreküp hacimli 2 gaz aktarma tankında basınç yoğunluğu meydana geldi. Sıkışma nedeniyle ilk tankta patlama meydana gelirken diğer tanktaki gaz yanarak boşaldı. İlk tanktaki yangın söndürülürken, ikinci tanktaki gazın yanarak boşalması devam ediyor” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca Bakanlık uzmanları ve rafinerinin uzmanları tarafından kriz masası oluşturulduğu, yangının çıkış nedenine yönelik soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Erhan Altıparmak
 

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