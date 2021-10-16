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Rusya'da salgında günlük can kaybı ilk kez bini aştı

Rusya'da salgında günlük can kaybı ilk kez bini aştı
Rusya'da salgında günlük can kaybı ilk kez bini aştı

Rusya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 33 bin 208 yeni vaka tespit edilirken, bin 2 kişi hayatını kaybetti. Ülkede salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka ve ölüm sayısı kayıtlara geçti.

Rusya'da korona virüs salgınında günlük ölüm sayısı yine rekor tazeledi. Rusya Koronavirüs ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 33 bin 208 yeni vaka tespit edildiği, bin 2 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Son verilerle birlikte ülkede salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka ve ölüm sayısının kaydedildiği belirtildi. Toplam Covid-19 vaka sayısının 7 milyon 958 bin 384'e, toplam can kaybı sayısının ise 222 bin 315'e ulaştığı aktarıldı.

Üst üste 3 gün vaka ve ölüm sayısında rekor

Ülkede dün 32 bin 196 vaka, 999 can kaybı, 14 Ekim'de ise 31 bin 299 vaka, 986 ölüm rapor edilirken, salgında art arda 3 gün rekor seviyeye ulaşıldı. Rusya'da nüfusun yüzde 31'i korona virüse karşı tamamen aşılanırken, kamuoyu yoklamaları ülkenin yarısından fazlasının aşı yaptırmayı planlamadığını gösteriyor.

 

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