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Rusya'da yerel seçimler öncesi protesto: 25 gözaltı

Rusya'da yerel seçimler öncesi protesto: 25 gözaltı
Rusya'da yerel seçimler öncesi protesto: 25 gözaltı

Rusya’da yerel seçimler öncesi bazı kişilerin belediye meclis üyeliğine adaylıklarının kabul edilmemesi üzerine düzenlenen protesto gösterilerinde 25 kişi gözaltına alındı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da 8 Eylül'de yapılacak yerel seçimler öncesi binlerce kişi Duma meclisi önünde protesto gösterisi düzenledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e muhalif kişilerin belediye meclis üyeliği adaylıklarının kabul edilmemesi nedeniyle başlayan protesto gösterilerine polis müdahale etti. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre polisin müdahalesi sonucu 25 kişi gözaltına alındı. 

Gece yarısına doğru Duma önüne çadır kurmaya çalışan göstericilerin de polis tarafından gözaltına aldığı öğrenildi. Rusya'da muhalefet ise protesto gösterilerine devam edeceklerini açıkladı.  

Erhan Altıparmak
 

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