Rusya'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 12 yaralı

Rusya'ya bağlı Adigey Cumhuriyeti'nin M-4 karayolunda olumsuz hava koşulları nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya arkadan gelen otomobil ve kamyonlar da dahil olunca toplamda 25 araç birbirine girdi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından kazanın yaşandığı noktaya kurtarma ekipleri gönderildi. Kazada 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.

Yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu açıklanırken 77 kişilik kurtarma ekibinin 23 kurtarma aracıyla olay yerinde çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların Krasnodar ve Maykop şehirlerindeki hastanelerde tedavi altına alındığı açıklandı.

Erhan Altıparmak

