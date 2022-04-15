İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 198 çocuk hayatını kaybetti

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 198 çocuk hayatını kaybetti
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 198 çocuk hayatını kaybetti

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik sürdürdüğü saldırılarda 198 çocuk hayatını kaybetti.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, sivil can kayıpları da artıyor. Ukrayna Başsavcılığı'nın basın servisi tarafından yapılan açıklamada, “553'den fazla çocuk Rusya'nın saldırılarından etkilendi. Bununla birlikte 198 çocuk hayatını kaybetti ve 355 çocuk da yaralandı” ifadeleri kullanıldı.

Açıklanan son rakamın güncel veriler olmadığını kaydeden yetkililer, kurtarılan bölgelerdeki çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Yetkililer, Donetsk bölgesinde 117, Kiev bölgesinde 105, Harkov'de 81, Çernihiv'de 54, Mikolayiv'de 40, Herson'da 38, Luhansk'ta 36, Zaporijya bölgesinde 23, başkent Kiev'de 16, Sumi bölgesinde 16 ve Jitomir bölgesinde 15 çocuğun Rusya saldırılarından etkilendiğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarında bin 18 eğitim kurumunun hasar aldığı ve bunlardan 95'inin tamamen yıkıldığı da belirtildi.

Harkov bölgesindeki Oleksandrivka köyünde dün Rus saldırısında 9 ve 11 yaşlarındaki 2 çocuk hayatını kaybetmişti.

İLGİLİ HABER
Ukraynadan Macrona tepki: Kardeş dediğin çocukları öldürmez Ukrayna’dan Macron’a tepki: 'Kardeş dediğin çocukları öldürmez'
İLGİLİ HABER
Rusyanın saldırılarında 183 Ukraynalı çocuk hayatını kaybetti Rusya'nın saldırılarında 183 Ukraynalı çocuk hayatını kaybetti
İLGİLİ HABER
Marmariste yaşayan Ukraynalılar savaşta ölen çocuklar için toplandı Marmaris’te yaşayan Ukraynalılar savaşta ölen çocuklar için toplandı
İLGİLİ HABER
Ukraynalı yetim çocuklara Türkiye kucak açtı Ukraynalı yetim çocuklara Türkiye kucak açtı
İLGİLİ HABER
Savaştan etkilenen Ukraynalı çocukların çizdikleri resimler gözleri yaşarttı Savaştan etkilenen Ukraynalı çocukların çizdikleri resimler gözleri yaşarttı
İLGİLİ HABER
Ukraynadaki çatışmalarda yaralanan çocuklar Lvive getirildi Ukrayna'daki çatışmalarda yaralanan çocuklar Lviv’e getirildi

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.