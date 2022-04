Rüzgar sporlarına ilgi artıyor

Son yıllarda "windsurf" ve "kiteboard" gibi rüzgar sporlarına ilgi giderek artıyor. Bu sporlara imkan sağlayan bölgeler öne çıkarken Akdeniz ve Ege Denizi'nin birleştiği Sarıgerme de rüzgar verileri ile spor tutkunları için tercih noktalarından biri olarak dikkat çekiyor. Explore Muğla organizasyonunun kurucusu Özgür Ceylan ile yapılan iş birliği kapsamında; uluslararası standartlarda hazırlanan ve bu bahar aylarında hizmete giren kiteboard, windsurf, seakayak kulüp ve eğitim merkezi ile Hilton Dalaman da öne çıkıyor. Kulüp merkezinden hem otel misafirleri hem de dışardan günlük olarak katılabilecek misafirler yararlanabilecek. Kiteboard ve SeaKayak olarak 2 ayrı disiplinde hizmet verecek kulüpte 5-6 yaşından itibaren her yaş grubuna yönelik kiteboard, wingfoil, windsurf seakayaking, SUP (Stand Up Paddle) gibi eğitimler yer alacak. Eğitimler, Özgür Ceylan ve milli sporcu, 9x Türkiye şampiyonluğu, 2013 Dünya 3.sü Merve Ceylan tarafından veriliyor olacak.