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Saadetdere'de metrobüs yangını

Saadetdere'de metrobüs yangını
Saadetdere'de metrobüs yangını

Esenyurt'ta Beylikdüzü istikametine seyir halinde olan bir metrobüsün motor kısmında yangın meydana geldi. Görevliler tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, metrobüs yolunda trafik oluştu, vatandaşlar yürüyerek durağa ulaşmak zorunda kaldılar.

Saadetdere'de metrobüs yangını - Tıkla İzle

Yangın, 15:20 sıralarında Saadetdere Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beylikdüzü istikametine devam eden metrobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı dumanlar çıkmaya başladı. Dumanı fark eden yolcular metrobüs sürücüsüne haber verdiler. Aracın motor kısmında çıkan yangına metrobüs görevlilerince müdahale edildi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri de soğutma işlemi yaparken, metrobüs yolunda yoğun trafik oluştu. Kısa süre sonra yanan metrobüs görevlilerce çekilerek yol tekrar açıldı. Yoğunluk sırasında bazı vatandaşların durağa yürüyerek gittikleri görüldü.

Murat Delice - Erdal Can İçelli 



 

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