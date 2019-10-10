Sabah namazında tüm camilerde Fetih Suresi okundu!

İzmir'de Mehmetçik için Fetih suresi okundu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği'nin İzmir Hatay semtindeki Eğitim Kampüsü'nde yer alan Tanınmış Mescidi'nde sabah namazı sonrası Fetih suresi okundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik, Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı başlattı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, harekat boyunca 81 il 90 bin camide sabah namazlarında Fetih suresi okunacağını ve Mehmetçik'in muzaffer olması için dua edileceğini açıkladı. Bugün sabah namazı sonrası tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de camilerden Fetih suresi okundu. Bu kapsamda Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği'nin İzmir Hatay'daki Eğitim Kampüsü'nde yer alan Tanınmış Mescidi'nde Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, İl Gençlik ve Spor Müdürü Nüammer Uslu, Karabağlar Müftüsü Fahri Tüfekçioğlu ve 57 sivil toplum kuruluşunun üye ve yöneticisi sabah namazını öğrencilerle birlikte kıldı. Sabah namazını kıldıran Hafızlık Yarışması Dünya Üçüncüsü Yasin Uslu, namaz sonrası Haşr suresini okudu.

Ardından hafız öğrenciler Hüseyin Zırığ, Ömür Arslan ve Halil İbrahim Durut Fetih surelerini okudu. Ardından Kestanepazarı Hatay Kur'an Kursu Yöneticisi Halil Taşcı duayı yaptırdı. Program sonrası basın mensuplarına duygu ve düşüncelerini aktaran İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi 3. sınıf öğrencisi Mikail Bayındır, “Rabbim askerimizin aşağına taş değdirmesin. Askerlerimizin bu operasyonu başarıyla tamamlaması için bizler de burada dua ettik. Böylesi günler milletçe kenetlenip tek yürek olacağımız günler. Allah birliğimizi dirliğimizi bozmasın. Vatanımızı milletimizi korusun” dedi.

Harekatın başladığı an itibariyle tüm kurumlarındaki öğrenci ve hocalarıyla birlikte Fetih suresi ve Kur'an-ı Kerim okuduklarını dile getiren Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği Başkanı Cüneyd Dayhan, “Ordumuz oraya, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi terörist unsurları temizleyip, oradan ülkemize saldırı yapılmasını engellemek için gitmiştir. Sonuna kadar Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Ordumuzun bu operasyonu da başarıyla tamamlaması için biz de manevi destek olmak adına buradan dua ediyoruz. Allah askerimizi, devletimizi ve milletimizi korusun” şeklinde konuştu.

Elazığ'da ‘Barış Pınarı Harekatı' için Fetih suresi okundu

Elazığ'da ‘Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması içim tüm camilerde sabah namazı sonrasında Fetih suresi okundu.

TSK'nın Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde PKK, YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla başlattığı ‘Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlandırılması için Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'daki bütün camilerde de sabah namazı sonrasında Fetih suresi okunarak dua edildi.

Şehitlere rahmet, gazilere acil şifalar dileyen İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, ‘Barış Pınarı Harekatı' boyunca vatandaşlardan Fetih suresini okumalarını istedi.

İzzetpaşa Camii'nde sabah namazına Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, Fırat Üniversitesi Rektörü Kutbettin Demirdağ, İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

İstanbul'da Barış Pınarı Harekatı için Fetih Suresi okundu

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması amacıyla, sabah namazında ülke genelindeki tüm camilerde Fetih Suresi okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, Suriye'nin Kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması amacıyla, sabah namazından önce yurt genelinde tüm camilerde Fetih Suresi okundu, dualar edildi. Camilere gelen vatandaşlar ellerini semaya kaldırarak harekatın başarılı olması için dua etti.

Siirt'te Barış Pınarı Harekatındaki askerler için Fetih suresi okundu

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ülke genelinde 81 ilde sabah namazında barış harekatı dolasıyla fetih süresi okunması ve kahraman ordumuza dua edilmesi talimatı verildi.

Siirt Tarihi Ulu camiinde İl Müftüsü Ahmet Altıok'un katılımıyla tüm Barış Pınarı Harekatındaki kahraman Mehmetçik için camilerde fetih süresi okunarak dua edildi.

Gümüşhane'de eller semaya Barış Pınarı harekatı için kalktı

Türkiye'nin Suriye sınırlarında Fırat'ın doğusunda başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Gümüşhane'de sabah namazı öncesi tüm camilerde Fetih suresi okundu ve dua edildi. Uygulama operasyon boyunca devam edecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla dün başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Gümüşhane'de 500'den fazla camide sabah namazı öncesi Fetih suresi okundu, askerler için dua edildi.

Kent merkezindeki Kemaliye Camisine gelen vatandaşlar operasyonun başarıyla sonuçlanması için dua etti.

Burada bir açıklama yapan İl Müftüsü Osman Ayas, “Bu sabah itibariyle Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde bütün camilerde Fetih suresini okuyarak arkasından şuanda operasyonda olan askerlerimiz, güvenlik güçlerimiz için dua ettik. Allah onların yardımcısı olsun. Gönülden dua ediyoruz. Allah onları muzaffer eylesin inşallah. Bu uygulamamız operasyon devam ettiği süre içerisinde bütün camilerimizde devam edecek. Dualarımızla onları destekleyeceğiz inşallah. Allah kahraman askerlerimizi her daim muzaffer eylesin” dedi.

Büyük Çamlıca Camii'nde Mehmetçik için dualar edildi

Geride bıraktığımız gün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan son bilgileri alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla saat 16.00'da başlayan Barış Pınarı Harekatı'na katılan kahraman Mehmetçikler için tüm camilerde Fetih Suresi okunarak dualar edildi.

Binali Yıldırım harekatı değerlendirdi

Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan 63 bin kişilik Büyük Çamlıca Camii'nde sabah namazı için bir araya gelen cemaat sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele eden kahraman Türk askeri için dualar etti. Fetih suresinin de okunduğu namaza yüzlerce kişinin yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'da katıldı. Yıldırım, camii çıkışında sınır ötesinde başlayan harekatı değerlendirdi, “Dün itibariyle Barış Pınarı Harekatı başladı. Allah, kahraman Mehmetlerimize yar ve yardımcı olsun. Allah muvaffak etsin, bilsinler ki 82 milyon vatan evladının desteği onlarla. Bildiğiniz gibi Suriye ile en uzun sınırı olan ülke Türkiye, 911 km. Suriye'de iç savaş başladığı günden itibaren Türkiye, Suriye'den savaştan canını kurtarmak için kaçan milyonlarca kardeşimize ev sahipliği yaptı. Sekiz yıldır da kardeşlerimizle ekmeğimizi aşımızı paylaşıyoruz. Onlara her türlü desteği veriyoruz.

Biz bunları yaparken maalesef PKK'nın ve DEAŞ'ın teröristleri YPG'nin teröristleri bunların hepsi aynıdır, birbirinden farkı yok. Çünkü bunların hepsinin amacı sivil, masum insanları katletmektir, huzuru güvenliği bozmaktır onlarda boş durmadılar ağa babalarının desteğiyle sınırımızın güneyinde bir terör kuşağı oluşturma gayreti içerisinde oldular. Bunu da özellikle PKK, YPG, DEAŞ'ı yok edeceğim bahanesiyle sığınarak Amerika'dan diğer ülkelerden silahlar temin ederek durumlarını güçlendirmeye çalıştılar onunla da kalmadılar fırsat buldukça da ülkemizde, sınırlarımız içinde sivil vatandaşlarımıza yönelik terör faaliyetlerini de sürdürdüler. Uzun süreden beri dostlarımızı bu konuda uyardık bölgedeki koalisyon güçlerini Rusya'yı ve diğer tarafları bilgilendirdik, uyardık.

Bildiğiniz gibi Başbakanlığım döneminde Fırat Kalkanı ve Afrin Harekatıyla Fırat'ın batısındaki bu unsurları temizledik ve buraya 360 bin civarında Suriyeli kardeşimizin dönüp yerleşmesini sağladık. Bu arada da o bölgedeki bütün DEAŞ unsurları temizlendi. Ancak uzun süredir Fırat'ın doğusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın defalarca muhataplarını uyarmasına rağmen buralardaki terör yapılanması ve sivil halka verilen zararın önüne geçilmesi için yapılan bütün çalışmalar sonuçsuz kaldı. Nihayet hem insanımızın huzurunu, güvenliğini sağlamak hem de sınırlarımız güneyinde bir terör kuşağının önüne geçmek için dün itibariyle fiilen Silahlı Kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz bir harekat başlatmıştır. Allah yar ve yardımcıları olsun.

Tabiatıyla hedef terör odaklarıdır, Kürtler bizim kardeşimizdir. Maalesef Batı dünyasında sanki Türkler, Kürtler üzerine bir operasyon yapıyor algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Suriye'de de Irakta'da İran'da da bütün Kürtler bizim kardeşimizdir. Bizim hedefimiz terör odaklarıdır, terörün dini, imanı, milliyeti, ırkı yoktur. Onların tek hedefi vardır emir aldıkları emperyal güçlerin amaçları doğrultusunda insanları katletmektir. İnşallah Fırat Kalkanı'nda Afrin'de olduğu gibi kahraman silahlı kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz bu belayı defedecektir. Böylelikle milletimizin huzuru sağlanacaktır.

Yıldırım: Mesele memleketse gerisi tefarruattır

Harekatın başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'e başlatılan operasyon ile ilgili bilgi vermesini ve HDP dışında Meclis'te ki tüm siyasi partilerin Türk ordusunu destekleyen açıklamalar yapmasını değerlendiren AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, “Burada şaşırılacak bir şey yok, HDP dediğimiz siyasi parti bu terör örgütlerinin emrinden çıkmaya, onlara rağmen bir şey söyleyecek parti değildir dolayısıyla bunda şaşırılacak bir şey yoktur. Bu bir milli meseledir, siyaset üzeri meseledir. Mesele memleket meselesi olursa gerisi tefarruattır. Bizim milletimiz bu ve buna benzer olayları çok yaşadı. Her zaman bayrağımız için, toprağımız için, ülkemizin bekası için bir olduk, beraber olduk, siyaseti bir kenara bıraktık bugün de aynısı gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı.