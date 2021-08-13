'Sadakat Programı' ayrıcalıkları devam ediyor

Teknosa, yeni sadakat programı TeknoClub üyelerine sunduğu sürpriz hediyeler, özel ayrıcalıklar ve avantajlı kampanya seçenekleriyle fark oluşturuyor.

Alışveriş seviyesine göre TeknoPlus, TeknoPro ve TeknoElit üyeliklerine dahil olan müşteriler, TeknoClub'ın özel kampanyalarından yararlanıyor. Ağustos ayı boyunca sevdiklerini mis kokulu çiçeklerle sevindirmek isteyen tüm TeknoClub üyeleri, Via Bonte alışverişlerinde yüzde 25 indirim imkanına sahip olacak. Gardırobunda yeni bir hava estirmek isteyen TeknoClub üyeleri için Beymen Club yeni sezonda tüm ürünlerde yüzde 60 indirim ayrıcalığı var. Ayrıca TeknoElit üyeleri NetWork ve Divarese yeni sezonda net yüzde 60 indirim fırsatından yararlanabilecek. Diğer yandan tüm TeknoClub üyeleri 3 ay boyunca Türkiye'deki CarrefourSA marketlerden yapacakları 250 TL ve üzeri alışverişlerde 25 TL CarrefourSA puan da kazanacak.

Harcadıkça daha çok avantaj

TeknoClub üyeleri, harcamaları oranında bir üst üyeliğe geçerek, daha çok avantajdan yararlanabiliyor. TeknoPlus, TeknoPro ve TeknoElit üyeliklerine dahil olan müşteriler, avantajlı kampanyalar, doğum gününe özel ve 3'üncü parti markalarda geçerli indirimlerin yanı sıra ücretsiz kargo, çağrı merkezi ve servis hizmetlerinde öncelikler, sürpriz hediyeler ve ayrıcalıklara sahip oluyor. TeknoClub'a, Teknosa'nın web sitesi, mağazaları, mobil uygulamaları ya da SMS üzerinden üye olmak mümkün.