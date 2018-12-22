İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sadiku, Kasımpaşa'da ilk golünü attı

Sadiku, Kasımpaşa'da ilk golünü attı
Sadiku, Kasımpaşa'da ilk golünü attı

Son 3 sezondur Kasımpaşa forması giyen Loret Sadiku, Kasımpaşa kariyerindeki ilk golünü attı.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'nın Beşiktaş'ı 4-1 mağlup ettiği mücadelede Loret Sadiku, lacivert-beyazlı forma ile ilk golünü attı. 3 sezondur lacivert-beyazlı formayı terleten Kosovalı futbolcu, Kasımpaşa'da ilk golünü attı. Siyah-beyazlılar karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü atan 27 yaşındaki oyuncu, ilk golünün mutluluğunu yaşadı.

Başarılı futbolcu, devrenin son maçı olan Beşiktaş karşısında 90 dakika sahada kalarak, etkili bir performans sergiledi.

Bora Akyol- Mehmet Şirin Topaloğlu
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.