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Sağ bacağını kaybetti umudunu kaybetmedi

Sağ bacağını kaybetti umudunu kaybetmedi
Sağ bacağını kaybetti umudunu kaybetmedi

Nörofibromatozis hastası ve yumuşak doku kanseri olup bir kez kanseri yenen ve tekrar kanseri nüks eden 23 yaşındaki Ayyüce Çınar sağ bacağını kaybetti. Neslican Tay ile hastalık türlerinin benzediğini söyleyen Çınar, “Kanser değil, biz güçlüyüz" dedi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki İrem Ayyüce Çınar, 2017 yılında sağ bacağında şişlik şikâyetiyle Erdemli Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada bacağında kitle olduğu tespit edilen Çınar, Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tetkiklerden sonra Çınar, Nörofibromatozis hastası ve yumuşak doku kanseri olduğunu öğrendi. Hayat enerjisini hiç bırakmayan ve Neslican Tay'ı örnek aldığını belirten Çınar sağ bacağını kanserden kaybetti.

“Dayanışma ve birliktelikler umudu besliyor”
Hastalık sürecinin başından beri Çınar'ı yalnız bırakmayan Umudum Olur Musun Derneği şimdi ise Çınar'ın protez ihtiyacını karşılamak için harekete geçti. Dernek ekibi ile Opr. Dr. Mustafa Alpaslan'ın protez ölçüleri için Mersin'e gittiği bilgisini veren Dernek Başkanı Erdoğan Uludağ, “Tedavisi süren Ayyüce Çınar, bir bacağını hastalığı nedeniyle kaybetti fakat o hayata tutunmayı hiçbir zaman bırakmadı. Bu tür hastalıklarla mücadele etmek bazen yalnızca bir kişinin azmiyle olmuyor. Dayanışma ve birliktelikler umudu besliyor. Bu da hastalıkla mücadele eden kişi için çok önemli bir şey” ifadelerini kullandı.

“Kaşlarımız, saçlarımız değil biz güzeliz”
Her şeye rağmen hayat enerjisini hiç kaybetmediğini söyleyen Çınar ise şimdi kendisi gibi kanser hastası insanlara sosyal medyadan umut oluyor. Çınar, “Benim gibi insanlar saçlarını kaybedince çok üzülüyorlar ama üzülmeleri gerekmiyor. Kanser değil, biz güçlüyüz. Kaşlarımız, saçlarımız değil biz güzeliz" ifadelerini kullandı.
 

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