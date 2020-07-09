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Sağanak yağış heyelana neden oldu

Sağanak yağış heyelana neden oldu
Sağanak yağış heyelana neden oldu

Giresun’da dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış nedeniyle ilçe karayollarında heyelanlar meydana geldi. Kapanan yollar sabah saatlerinde ekipler tarafından tekrar trafiğe açıldı.

Giresun genelinde dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan ve Tirebolu, Görele, Epsiye, Doğankent ve Çanakçı ilçelerini etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle karayollarına heyelanlar meydana geldi.

Aşırı yağış nedeniyle Doğankent-Tirebolu karayolunun Eymür köyü Kavraz mevkii, Görele ilçesi Gürpınar köyü yolu, Espiye ilçesi Soğukpınar köyü Tugyanaltı mevkii, Doğankent Kozköy karayolu ve Güce ilçesi Yukarıboynuyoğun köyü yolunda heyelanlar meydana geldi.

Trafiğe kapanan yollar, sabah saatlerinde İlçe Özel İdare ekipleri ve Karayolları ekipleri tarafından temizlenerek trafiğe açıldı.

Çanakçı ilçesi Deregözü köyü Güregeriş mevkii, Saylıdere mevkii ve Karabörk köyü Hes barajı mevkiinde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen heyelanlar sonucu trafiğe kapanan karayollarında çalışmalar devam ediyor.

Ayrıca Doğankent ilçesi Söğütağzı köyünde Nuriye Kargın isimli vatandaşın ahırını su basması sonucu Doğankent İtfaiyesi tarafından su tahliye edildi. Herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.

Rıdvan Öztürk

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