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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sancaktepe'de yapılan hastanenin inşaatını inceledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sancaktepe'de yapılan hastanenin inşaatını inceledi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sancaktepe'de yapılan hastanenin inşaatını inceledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sancaktepe'de yapımı devam eden bin yataklı hastanenin inşaatında incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sancaktepe'de yapımı süren bin yataklı hastanenin inşaatında incelemelerde bulundu . Görevlilerden inşaat hakkında bilgi alan Bakan Koca, örnek hastane odasını da inceledi.
İnşaatta çalışan işçileri selamlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ardından alandan ayrıldı.

Bakan Koca, Atatürk Havalimanı pandemi hastanesinde incelemelerde bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda inşaat çalışması devam eden bin yataklı pandemi hastanesinde incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapımı süren bin yataklı hastanenin inşaatında incelemelerde bulundu. Bakan Koca, görevlilerden inşaat hakkında bilgi aldı. İnşaatta çalışan işçileri selamlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ardından alandan ayrıldı.

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