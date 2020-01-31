Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Türkiye'de kesin korona virüs tanısı alan hastamız olmadı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"31 Ocak saat 09.30 itibarıyla dünya genelinde 23 ülkede 9 bin 810 koronavirüs vakası görüldü. Bu sayının yüzde 99'u Çin'de.

11 bin yolcu tarandı, herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadı.

Türkiye'de şu ana kadar koronavirüs tanısı konan bir hasta yok.

Vuhan'da 34 Türk vatandaşımız, 7 Azeri, 7 Gürcü, 1 Arnavut, sağlık kontrollerinin ardından uçağa alınacak. Çin'den tahliye edilecek Türk vatandaşları arasında hastalığı taşıyan biri yok. Çin'den getirilecek vatandaşlar, 14 gün boyunca tedbir amaçlı gözlem altında tutulacak.

Çin limanlarından Türkiye'ye gelen yolcu gemisi bulunmuyor. Yük gemileri olabilir. Tüm gemiler sıkı tetkiklerden geçiriliyor.

''ÇİN YÜK GEMİLERİNİ KONTROL EDİYORUZ''

Öte yandan Çin limanlarından Türkiye'ye gelen yük gemilerini de kontrol ederek gerekli önlemleri alıyoruz. 33 sağlık denetleme merkezimizde limanlarımızda görev yapmaktadır.

70 KİŞİ GÖZETİM ALTINA ALINDI

Adana'da gözetim altında tutulan 2 hastanın sonuçları negatif çıktı. Şu ana kadar 70 kişiyi gözetim altına aldık ve bu kişiler arasında pozitif sonuç çıkmadı.