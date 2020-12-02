Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı!

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 193 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 14 bin 129'e yükseldi. Bugün toplam 183 bin 624 test yapılırken, 31 bin 923 yeni vaka sayısı, yeni hasta sayısı ise 6 bin 690 oldu. Toplam vaka sayısının 513 bin 656 olduğu, bugün iyileşen 4 bin 821 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 414 bin 141'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,3, toplam ağır hasta sayısının ise 5 bin 502 olduğu açıklandı.

“Mevsim şartları nedeniyle kapalı ortamların kullanımı arttı”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 6 bin 690 yeni hastamız var. Mevsim şartları nedeniyle kapalı ortamların kullanımı arttı. Artan aktif hasta sayısını azaltmak için kalabalık, kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlardan uzak durmalıyız” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan

