Sağlık Bakanı Koca, Ispartalı muhtarı paylaşıp, örnek gösterdi

Isparta'da Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Fevzi Boşgelmez (76) yaklaşık bir ay önce korona virüs (Covid-19) hastalığına yakalandı. 10 gün boyunca evde karantina süreci geçiren Boşgelmez, şikayetlerinin devam etmesi üzerine 6 gün hastanede tedavi edildi. Tedavi sürecinden sonra bir hafta da evinde istirahat eden Boşgelmez, sağlığına kavuşarak muhtarlıktaki görevine döndü. Boşgelmez, korona virüse yakalanma süreciyle ilgili hatasının maskeyi burnunun altına indirmesi olarak belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bugün sosyal medya hesabından muhtar Fevzi Boşgelmez'in fotoğrafını paylaşarak, kendisinin söylediği sözlerle maske kullanımına dikkat çekti. Bakan Koca, paylaşımında, “Muhtar Fevzi Bey, 76 yaşında. Covid-19'a yakalandı. 10 gün karantinada kaldı. Şikayetleri devam edince, 6 gün hastanede tedavi gördü. 1 hafta evde dinlendi. Söylediği çok basit: Maske kuralına uyulursa hastalık azalır. Kendinden biliyor: 'Hatam, maskeyi burnumun altına indirmekti'” diye yazdı.

Ali Serkan Aygün

