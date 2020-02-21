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Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İran'dan gelen tüm yolcular sınır kapısında sağlık kontrolünden geçiriliyor. Hastalık belirtisi olanlar alınmıyor." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları;

- 'İran Sağlık Bakanı, şüpheli vakanın 750 olduğunu 18 vakada pozitif Korona virüs bulunduğunu 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. İran Sağlık Bakanı ile görüştüm ve yanınızdayız mesajı verdim. 

-İran'dan gelen tüm yolcular sınır kapısında sağlık kontrolünden geçiriliyor

- Şu ana kadar ülkemizde Korona virüs vakasına rastlanmadı. “Sınırımıza yakın bölgelerde Korona virüs yok 

- Sağlıklı olduklarını belirten bir belge ve son 14 günde Kumkente uğrayanları içeri almamayı talep ettik. Pazar itibariyle uygulamaya girmiş olacak.  Hastalık bulgusu olan yolcuları sınırdan içeri almamaya dünden itibaren başladık. Ayrıca termal kameraları sınır kapılarına yerleştirmiş olduk.

 

 

 

 

 

 

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