Sağlık çalışanlarını ilgilendiren karar: Covid-19'dan ölen doktorun ailesine ölüm geliri bağlandı

İzmir Tabip Odası, sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı. Tabip Odası, geçtiğimiz yıl iş yeri hekimi olarak görev yaparken yakalandığı korona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Muharrem İdiz'in ailesine ölüm geliri bağlandığını bildirdi.

"Odamızın hukuki desteği ile SGK'na başvuru yaptık"

Pandeminin ilk döneminden bu yana korona virüsünün sağlık çalışanları açısından meslek hastalığı kabul edilmesi için mücadele verdiklerini aktaran İzmir Tabip Odası, Dr. İdiz'in ailesine ölüm geliri bağlanmasıyla ilgili süreci şöyle anlattı:

“Dr. Muharrem İdiz, İzmir'de iş yeri hekimi olarak görev yapmakta iken, Covid-19 pandemisinin ilk günlerinde hastalığa yakalanmış ve 2 Nisan 2020 tarihinde vefat etmiştir. Pandeminin ilk döneminden bu yana, Covid-19'un sağlık çalışanları açısından meslek hastalığı kabul edilmesi gerektiğini ifade ettik. İzmir Tabip Odası olarak, bu konudaki hukuki mücadelemizi, pandeminin ilk günlerinde başlattık ve meslektaşlarımızın yakınları adına odamızın hukuki desteği ile SGK'na başvuru yaptık. Başvurumuzda, Dr. Muharrem İdiz'in ölümünün meslek hastalığı sonucu olduğunun kabulü ile yakınlarına ölüm geliri bağlanması talep edilmiştir. SGK tarafından yapılan ilk incelemede, Covid-19'un mesleki bulaşıcı hastalıklar listesinde olmadığı gerekçesiyle başvuru reddedilmiştir. Sosyal Sigortalar Yüksek Sağlık Kuruluna itiraz edilmiştir.”

“Ölümün meslek hastalığına bağlı olduğu değerlendirmesiyle ölüm geliri bağlandı”

“İlgili sağlık kuruluşlarından ve iş yerlerinden kayıtlar istenerek başvurumuz tekrar değerlendirilmiştir” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“SGK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, ölümün meslek hastalığına bağlı olduğu değerlendirmesi ile meslektaşımızın eşi ve kızına, meslek hastalığına bağlı ölüm geliri bağlandığı bildirilmiştir. Covid-19 nedeniyle vefat eden bütün sağlık emekçilerinin durumu aynı çerçevede değerlendirilmelidir. Kamu veya özel sağlık kurumu ayrımı yapılmaksızın, Covid-19 nedeniyle vefat eden sağlık emekçilerinin yakınlarının mağduriyetinin bir an önce giderilmesi gereklidir. Sağlık emekçilerinin yakınları, uzun hukuksal süreçlerle karşı karşıya kalmamalı, sosyal güvenlik hukukundan kaynaklı aylıkları ivedilikle bağlanmalıdır.”

Öte yandan, Dr. Muharrem İdiz'in kardeşi Dr. Nuri İdiz'in de 18 gün arayla korona virüsünden yaşamını yitirdiği öğrenildi.