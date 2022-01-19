İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sağlık ocağında doktora tekme tokatlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

Sağlık ocağında doktora tekme tokatlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı
Sağlık ocağında doktora tekme tokatlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

Erzincan’ın Tercan ilçesinde görevli doktor, hasta yakınının tekme tokatlı saldırısına uğradı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sağlık ocağında doktora tekme tokatlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı - Tıkla İzle

Olay, dün Tercan ilçesindeki 3 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yakup A., annesine ilaç yazdırmak istedi. Ancak Dr. Çağrı Eren, yazdığı ilaçların yeterli olduğunu ve ek ilacın tehlikeli olacağını savundu. Buna sinirlenen Yakup A., doktora tekme ve yumruklu saldırıda bulundu. Saldırı çevredeki diğer vatandaşlar tarafından sonlandırılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası her iki taraf da birbirlerinden şikayetçi oldu.

Senanur Erdoğan - Alparslan Cihan

İLGİLİ HABER
Didimde doktora saldırı anı kamerada Didim'de doktora saldırı anı kamerada
İLGİLİ HABER
Didimde doktora saldırı Didim'de doktora saldırı
İLGİLİ HABER
Acil serviste doktora saldırı! Acil serviste doktora saldırı!
İLGİLİ HABER
Manisada doktora saldırı Manisa'da doktora saldırı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.