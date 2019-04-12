Sağlık raporu alamadı, doktoru darp etti

Adana'da 63 yaşındaki bir şahıs, sürücü belgesi için sağlık raporu almak amacıyla Emlakbank 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde (ASM) görev yapan Dr. Yasemin Ozan'a başvurdu. Ozan'ın sevk kararı vermesiyle şahıs, doktoru darp etti. ASM'de görevli Dr. İsmail Sakar, diğer hastalar ve hasta yakınlarının müdahalesiyle olaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

Doktoru darp eden şahıs bir sonraki gün yanında bir kişiyle Aile Sağlığı Merkezi önüne gelerek beklemeye başladı. Bu kez de bir önceki gün olaya müdahale eden Dr. İsmail Sakar'ı darp etti.

Olayla ilgili Sağlık-Sen Adana Şubesi Yönetim Kurulu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Canla başla, azimle, fedakarca, toplumun sağlığı için ter döken sağlık çalışanlarına yapılan bu çirkin saldırıyı Adana Sağlık-Sen Şubesi olarak asla kabul etmiyoruz. Sürekli ifade ettiğimiz gibi; bir an önce çalışma koşullarının daha güvenli hale getirilerek şiddet uygulayanın en ağır şekilde hukuk karşısında ceza alması için yetkilileri göreve davet ediyoruz. Sağlık hizmeti verilen yerler kutsal mekanlardır. Buralarda halkımıza şifa dağıtılır. Bu kendini bilmezler nasıl şiddet yoluna başvururlar onu da anlamakta zorlanmaktayız.”