Sağlık turizmi sektörü, yılın ikinci yarısından umutlu

Wordplast Hair Center Sağlık Turizm Direktörü Oktay Tüney, saç ekim ve sağlık sektörünün geleceğine ilişkin öngörülerini paylaştı. Dünyada küresel karantinaya neden olan koronavirüs her sektörü olduğu gibi sağlık turizmini de olumsuz etkilediğini belirten Tüney, dünyanın eve kapandığı bir dönemi yaşadığını anımsattı. Tüney,"Sağlık turizmi Türkiye'nin en önemli döviz girdilerinden biri. Yaz aylarında günlük saç ekimi sayısının yurt dışından günlük 2 binin üzerinde olacağını öngörüyorum" dedi.

''Saç ekimi 1 milyar doların üzerinde bir hacme sahip''

Oktay Tüney, sağlık turizminin Türkiye'nin önemli döviz girdi kalemlerinden biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sadece saç ekimi 1 milyar doların üzerinde bir hacme sahip. Virüs ilelebet sürmeyecek, yılın ikinci yarısı normalleşme başlar. Martın ortasına kadar günde ortalama bin 500- 2 bin hasta kabul ederken, şu anda hasta alamıyoruz. Virüs, küresel anlamda büyük bir paniğe ve ani ölümlere yol açtı. Sağlık turizmi Türkiye'nin en önemli döviz girdilerinden biri. Yaz aylarında günlük saç ekimi sayısının yurt dışından günlük 2 binin üzerinde olacağını öngörüyorum. Oturup karalar bağlamadan bu süreci en az zararla atlatmanın gayreti içerisinde olacağız. Tedbirimizi alıp bu süreci evimizde geçirirsek yılın ikinci yarısında sosyal hayat ve ekonomik göstergeler normale döner''.

Sağlık turizmi sektörünün yılın ikinci yarısına şimdiden hazırlık yapması gerektiğini bildiren Tüney, Türkiye'nin, özellikle saç ekimi konusunda teknoloji, hijyen ve hekimler açısından Avrupa'nın önünde olduğunu aktardı.