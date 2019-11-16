Sağlıkta artık sesli asistan dönemi

Bir teknoloji firmasının desteklediği 'Albert: Sesli Sağlık Asistanı' geliştiricilerinden Serhat Uzun ile Recai Serdar Gemici, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve belediye başkan yardımcılarına sistemi tanıttı. Projeyi ilk defa bir belediye ile yapılacak iş birliğiyle tüm ilçe sakinlerine ücretsiz olarak sunmak istediklerini ifade eden yetkililer, uygulamanın Bayraklı Belediyesinin; sağlık evleri, diş üniteleri, engelliler merkezi, hasta nakil araçları ve ambulanslarıyla entegre edilebileceğini ve böylece tüm ilçe sakinlerinin hizmetten ücretsiz faydalanabileceğini söyledi.

Akıllı telefon uygulaması aracılığıyla kullanılabilen Sesli Sağlık Asistanını Türkiye'de ilk kez bir belediyenin uygulayacağını ve Bayraklı'nın pilot bölge olarak belirlenmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkan Sandal, "Bütçemizi belli standarda getirdikten sonra sağlık hizmetimizi aile hekimliğine yakın bir hizmet olarak düzenlemek istiyoruz. Vatandaşın ilacını hatırlatmak, muayenesini ve takibini sağlamak istiyoruz. Hatta sesli komut sistemiyle çalışan bu uygulamayı da çalışmalarımıza entegre ederek, daha aktif hale getirebiliriz. Sesli sağlık asistanı uygulaması tüm yaş gruplarının Bayraklı Belediyesi ara yüzüyle kolaylıkla kullanabileceği bir sistem olacak" dedi.

Özellikle kronik hastalıklarla mücadele eden insanların tedavilerine yardımcı olmayı hedefleyen akıllı telefon uygulaması olan Albert: Sesli Sağlık Asistanı, ilaçlarını zamanında alması gereken hastaların hatırlatmalar kurmasını; tansiyon, şeker ve nabız gibi değerlerinin kaydedilmesini sağlıyor. Böylelikle bu uygulamanın kullanıcıları, ilaçlarını zamanında alabiliyorlar ve sağlık ölçümlerini kayıt altında tutabiliyor. Uygulamanın algoritmasını yapay zeka desteğinden faydalanarak oluşturan genç mühendisler, geliştirdikleri Albert Sesli Sağlık Asistanı tarafından kaydedilen verilerin, hasta yakınları ve hastanın doktoruyla da kolaylıkla paylaşılabilmesine olanak tanıyor.

Nurgül Alkan

