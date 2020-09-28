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Sahibinin gözü önünde, koskoca motoru 5 saniyede çaldı

Sahibinin gözü önünde, koskoca motoru 5 saniyede çaldı
Sahibinin gözü önünde, koskoca motoru 5 saniyede çaldı

Aydın’ın Köşk ilçesinde bir hırsız park halindeki motosikleti gözle kaş arasında çaldı. 7 saniye süren hırsızlık olayında motosiklet sahibinin hırsızı yakalamak için koşuşturması fayda etmedi. Polis eşkali belirlenen hırsızı ve çaldığı motosikleti arıyor.

Sahibinin gözü önünde, koskoca motoru 5 saniyede çaldı - Tıkla İzle

İlginç hırsızlık olayı gece saat 23:30 sıralarında Çarşı Mahallesinde meydana geldi. Fatih Korkmaz isimli şahıs 09 R 6153 plakalı motosikletiyle Çarşı mahallesi, Şehit Er Mehmet Aydın sokaktan geçerken bir arkadaşıyla karşılaşarak sohbet etmeye başladı. Sohbet uzayınca Fatih Korkmaz motosikletini park ederek arkadaşının yanına gitti. O sırada motosikletle oradan geçen ve kimliği henüz belirlenemeyen iki şahıs Fatih Korkmaz'a ait motosikletin anahtarının üzerinde olduğunu fark ettiler.

Etrafta bir tur attıktan sonra şahıslardan biri motosikletin yanına yaklaştı ve çalıştırarak oradan hızla uzaklaştı. Motosikletinin çalıştığını duyan Fatih Korkmaz hırsızın peşinden koştu ama yetişemedi. Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayında motosiklet sahibinin çalınan motosikletini ve hırsızı yakalamak için koşuşturması dikkat çekti.


Polis hırsızı ve çaldığı motosikleti yakalamak için çalışma başlatırken, son günlerde Köşk ilçesinde artan hırsızlık olayları vatandaşları tedirgin etmeye başladı.

Murat Yalçın - Güldemet Kızıl
 

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