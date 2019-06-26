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Sahil güvenlikten hayat kurtaran operasyon

Sahil güvenlikten hayat kurtaran operasyon
Sahil güvenlikten hayat kurtaran operasyon

Çanakkale'de balık tutmak için kano ile denize açılan Ömer Yılmaz, yüksek tansiyon sebebiyle bayılınca yardımına sahil güvenlik ekipleri yetişti.

Edinilen bilgilere göre, Ahmetçe köyü sahilinden kanosuna binip balık avlamak için denize açılan Ömer Yılmaz, bir müddet sonra oltasını denize düşürdü. Oltasını almak için uzunca bir zaman yüzmek zorunda kalan Yılmaz, yüksek tansiyon nedeniyle fenalık geçirip kanosunun üzerine yığıldı. Karada bulunan eşi uzun süre Ömer Yılmaz kımıldamayınca ALO 158'i arayıp yardım talebinde bulundu. 

Bölgede en yakın durumda bulunan TCSG 905 botu derhal olay yerine giderek baygın vaziyetteki Yılmaz'ı aldı. Sahile çıkarılan Yılmaz, ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.  

Bekir Erdinç
 

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