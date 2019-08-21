İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şahin Demir'in ‘Sessizliğin İçinden' isimli kişisel sergisi 5 Eylül'de açılıyor

Şahin Demir'in ‘Sessizliğin İçinden' isimli kişisel sergisi 5 Eylül'de açılıyor
Şahin Demir'in ‘Sessizliğin İçinden' isimli kişisel sergisi 5 Eylül'de açılıyor

Genç sanatçı Şahin Demir, ‘Sessizliğin İçinden’ isimli kişisel sergisiyle 5 Eylül-5 Ekim günlerinde ilk kez İstanbullu sanatseverlerle buluşuyor.

Genç sanatçı Şahin Demir, Pablo Neruda'nın Sessizlik Şiirinden ilham aldığı soyut portrelerinden oluşan ‘Sessizliğin İçinden' isimli kişisel sergisiyle 5 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında Sevil Dolmacı Art Gallery'de ilk kez İstanbullu sanatseverlerle buluşuyor. 

İstanbul'da gerçekleşecek ilk kişisel sergisi için Pablo Neruda'nın Kuruntular Kitabı'nda bulunan ‘Sessizlik Şiiri'nden yola çıkan genç sanatçı Şahin Demir, akrilik ve yağlı boya tekniğiyle ürettiği soyut portreleriyle öne çıkıyor. 

Kompozisyonlarında tercih ettiği renkler ve boyalar aracılığıyla kaosun, gürültünün ve hareketin oluşturduğu tezatlığı eserlerine taşıyan Demir, izleyiciyi tek bir saniye için bile olsa durgunlaşmaya ve eserlerin sessizliğini dinlemeye davet ediyor. 

Bir an olsun toprağın yüzünde
konuşmayalım hiçbir dilde,
bir saniye duralım,
sallamayalım kollarımızı bu kadar.
Pablo Neruda  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.