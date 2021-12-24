'Sahne Senin' dediler, yeteneklerini yarıştırdılar

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı tarafından, Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ‘Sahne Senin 2021' yarışması son buldu. Yarışmasının jürisinde İpek Sucu, Selim Öğüt, Emek Uçarman ve Yönetmen Ali Eşitmez yer aldı. Müzik ve dans performanslarının sergilendiği yarışma keyifli anlara sahne oldu. Üniversite öğrencilerinin yeteneklerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini hedefleyen yarışmanın kazananı ise vokal performansıyla Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Eylül Çalışkan oldu.

Lojistik Yönetimi 1'inci sınıf öğrencisi Berke Erder, vokal performansıyla 2'nciliğe, Ameliyat Hizmetleri Bölümü Tuğbanur Tomris ise 3'üncülüğe hak kazandı.