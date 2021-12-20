Sahte içki ölümleri için Yargıtay'dan emsal karar

Son günlerde çeşitli illerde kaçak/sahte içkiye bağlı ölümler 50'ye yaklaşırken, deneyimli ceza avukatı Özkan Yıldırım, yasalara göre kaçak/sahte içki üretimi ve bunun satışının suç olduğunu ifade ederek, “Kaçak/sahte içki üretiminin ve satışının 3-6 yıl arasında hapis cezası vardır” dedi.

Üretilen ve piyasaya sunulan kaçak/sahte içki miktarının fazla olması halinde ise üst sınırdan ceza uygulanacağını söyleyen Yıldırım, “Hiyerarşik ilişki içinde, örgütlü olarak kaçak/sahte içki üretilmesi halinde ise ceza 12 yıla kadar çıkabiliyor. Kaçak/sahte içkinin üretimi, satılması ve piyasaya sunulması suçtur. Marketler ve eğlence mekanları sattıkları ürünün bandrollü olmasına dikkat etmek sorundalar. Bu ürünler faturasız olduğu için suçu ikrar etmiş sayılırlar” diye konuştu.

“Yargıtay onadı”

Kaçak/sahte içkiden zehirlenmelerde kişiye verilecek ceza konusunda tartışmalar yaşandığını ifade eden Yıldırım, “Bir kısım hukukçulara göre ‘bilinçli taksir' kapsamında ceza verilmeli. Bir kısım hukukçulara göre ise ‘olası kast' hükümlerine göre ceza verilmeli. Yargıtay'ın 9 Eylül 2021 tarihli kararında, kaçak içki satışı halinde buna bağlı ölümlerde ‘olası kasıtla öldürme' olarak telakki edilmesi gerektiğinden bahisle Kırklareli'de ağır ceza mahkemesi tarafında verilen 16 yıl 8 aylık hapis cezası kararı onanmıştır. 10 kişi, aynı büfeden aldığı alkolden zehirlenip öldüyse bu ceza 160 yıl 80 ay hapis cezasına tekabül ediyor. Bunun satılması halinde ceza boyutu çok ağırdır” dedi.

Sırf kar marjı için böyle bir yola girilmemesi gerektiğini savunan Yıldırım, “Alkollü ürün satanlar ve alkollü ürün satan işletmeler kar marjı gözeterek ağır sonuçlara sebebiyet vermesin. Ölen kişinin yakınlarının açacağı tazminat davaları da var. kaçak/sahte içki alanlar da ucuz diye kaçak içkilere yönelme halinde bunun sonuçlarının ağır olduğunu ve bunu canlarıyla ödeyebileceklerini unutmasınlar” şeklinde konuştu.

Ali Gözeten



İLGİLİ HABER Yargıtay'dan o patronlara kötü haber

İLGİLİ HABER Yargıtay'dan şirket değiştirenlere müjde

İLGİLİ HABER Yargıtay'dan emekliye emsâl zam kararı