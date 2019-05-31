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Sahte küpeyi 700 liraya sattı

Sahte küpeyi 700 liraya sattı
Sahte küpeyi 700 liraya sattı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde değeri 5 lira olan sahte küpeleri 700 liraya bozduran dolandırıcının yakalanması için çalışma başlatıldı. Sahte küpeyi satma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Sahte küpeyi 700 liraya sattı - Tıkla İzle

Olay, önceki gün ilçeye bağlı Narlı Mahallesinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, orta yaşlardaki bir kişi, kuyumcuya elindeki küpeyi bozdurmak istediğini söyledi. Küpeyi yüzeysel inceleyen kuyumcu, piyasa değeri 5 lira olan sahte küpeye 700 lira ödedi. Küpenin eritilerek işlenmesi için atölyeye gönderen kuyumcu, küpe diye aldığı küpenin metal olduğunu öğrendi. Bunun üzerine kuyumcu jandarmaya bilgi verdi. 22 ayar patentli sahte küpeyi satan şüphelinin yakalanması için özel ekip kuruldu. 

Muhammet Özer


 

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