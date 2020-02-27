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Sahte polis, gerçek polise yakalandı

Sahte polis, gerçek polise yakalandı
Sahte polis, gerçek polise yakalandı

Uşak'ta, polis üniforması giyip, kendisini emniyet mensubu olarak tanıtan sanığa, "özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma" suçundan soruşturma açıldı.

Ulubey ilçesinde sabah saatlerinde anayol üzerinde polis üniforması ile otostop çekip parasının olmadığını beyan eden S.D. (53) isimli şahıs ihbar üzerine gözaltına alındı. Emniyete getirilen şahsın yapılan kimlik sorgusunda emekli emniyet mensubu olduğu belirlenirken, daha önceden "hırsızlık ve basit yaralama" suçlarından sabıkası olduğu tespit edildi.

S.D. emniyetteki ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, üzerindeki polis kıyafetleri muhafaza altına alındı.
Polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

Mine Tatay
 

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