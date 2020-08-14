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Sakarya'da komşu dehşeti: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Sakarya'da komşu dehşeti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Sakarya'da komşu dehşeti: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 74 yaşındaki şüpheli, komşusu olan iki kardeşi silahla vurarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan ağabey hayatını kaybederken, kardeşinin ise durumu ağır.

Olay, Akyazı ilçesi Küçücek İstiklal Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 74 yaşındaki H.K. henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı komşuları olan 57 yaşındaki Hayati Aydemir ile 75 yaşındaki Selahattin Aydemir'i silahla vurdu. Saldırgan otomobille olay yerinden kaçarken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan ağabey ve kardeş, ambulanslar ile Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan ağabey Selahattin Aydemir burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, kardeşi Hayati Aydemir'in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ve jandarma ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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