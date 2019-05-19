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Sakarya'da silahlı çatışma: 4 ölü, 2'si polis 11 yaralı

Sakarya'da silahlı çatışma: 4 ölü, 2'si polis 11 yaralı
Sakarya'da silahlı çatışma: 4 ölü, 2'si polis 11 yaralı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 4 kişi öldü, 2’si polis 11 kişi ise yaralandı.

Sakarya’da silahlı çatışma: 4 ölü, 2’si polis 11 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çıkan silahlı çatışmada Bilal Erman (21), Murat Erman (57), Fahri Harmancı ve ismi henüz öğrenilemeyen 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 7 kişi ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Öte yandan, hastane önünde de yaralı yakınları arasında arbede çıktı. Çıkan arbede bir süre sonra polis ekiplerince engellendi. Yaşanan arbede sonrasında henüz kimliği açıklanmayan bir kişi pompalı tüfekle hastaneye gelerek ateş açtı. Alınan bilgiye göre, tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 2'si polis olmak üzere toplamda 4 kişi daha yaralandı. Olay sonrası hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi giriş çıkışlara kapatıldı. Hastanede polis ve 2 vatandaşı daha vuran şüpheli ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, konuyla ilgili geniş çaplı inceleme sürüyor.  

Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya
 

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