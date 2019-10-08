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Sakarya'da yağışlı havada kontrolden çıkan otobüs kaza yaptı

Sakarya'da yağışlı havada kontrolden çıkan otobüs kaza yaptı
Sakarya'da yağışlı havada kontrolden çıkan otobüs kaza yaptı

Sakarya’nın Serdivan ilçesi D-100 karayolunda yağışlı havada kontrolden çıkan otobüs kaza yaptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs boş idi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Serdivan ilçesi D-100 karayolu Beşköprü Mahallesi mevkii Kocaeli - Sakarya istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya Üniversitesi - Arifiye arasında öğrenci taşıyan ve öğrencileri kampüse bıraktıktan sonra boş bir şekilde geri dönen 54 J 0116 plakalı özel halk otobüsü yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan otobüs yan yattı. Kaza yapan otobüste maddi hasar meydana geldi.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı kazada ekipler gerekli kontrolleri yaparak konuyla ilgili inceleme başlattı.

Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek

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