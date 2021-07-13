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Saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü hakkında valilikten açıklama

Saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü hakkında valilikten açıklama
Saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü hakkında valilikten açıklama

Hakkari valiliğinden, Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in, polisevinde yemek yediği esnada silahlı saldırıya uğrayarak şehit düştüğü olayla ilgili açıklama yapıldı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 13 Temmuz 2021 günü saat 13.50 sıralarında Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in polisevinde yemek yediği esnada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından 3 el silahla ateş edilerek vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, “Polis memuru Nasuh Çulcu olay yerinden kaçtığı esnada görevli polisler tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilerek yakalanmıştır. Emniyet Müdürü Hasan Cevher, Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur” denildi.

Mimar Kaya

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