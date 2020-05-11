Salgın, derse engel olmadı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını önlemleri kapsamında başlatılan uzaktan öğretim süreçlerinin durumunu tespit etmek için bir aylık veri analiz çalışması yaptı. Çalışma kapsamında vakıf üniversiteleri de içinde olmak üzere, üniversitenin uzaktan eğitim performansları değerlendirildi.

Salgın nedeniyle verilen uzaktan eğitim kararıyla, Türkiye'deki 189 üniversitenin yüzde 64'ü 23 Mart, yüzde 22'si 30 Mart, yüzde 13'ü 6 Nisan'da uygulamalara başlamıştı. Bu süreçte YÖK, lisans düzeyinde devlet üniversitelerinde 301 bin 770, vakıf üniversitelerinde ise 45 bin 230 ders yapıldığını açıkladı. YÖK'ün raporuna göre, Maltepe Üniversitesi, toplam ders sayısı ve canlı ders sayısı ile tüm vakıf üniversitelerini geride bırakarak, birinci sıraya yerleşti



Maltepe Üniversitesi'nde lisans düzeyinde uzaktan öğretim ile 2 bin 532, canlı sınıf uygulaması ile 2 bin 110 ders gerçekleştirildi. Üniversite, yüksek lisans programlarının uzaktan eğitiminde de önemli bir başarı gösterdi, tüm vakıf üniversiteleri içerisinde ilk 10'da yer aldı.

Üniversite, diğer bazı istatistiksel sonuçlarını şu şekilde paylaştı:

“Maltepe Üniversitesi'nde uzaktan eğitime erişen kullanıcı sayısı 10 bin 410'a ulaştı.

Siteme günlük erişim sayısı 20 bin kullanıcıyı geçiyor.

Kayıtlı dersleri görüntüleme sayısı 40 bini aşıyor.

Sisteme 60 bini aşkın dosya ve öğretim materyali yüklenmiş durumda.

Sisteme yüklenen ödev sayısı 15 bini aştı.

Kültürel etkinliklere de ara verilmiyor, yüze yakın etkinlik çevrimiçi olarak yapıldı.”

Rektör Prof. Karasar: “Uzaktan eğitime hazırdık”

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, YÖK'ün uzaktan eğitimle ilgili olarak yaptığı analizin ortaya çıkardığı başarının sürpriz olmadığını, sonucu planlı çalışmalarına borçlu olduklarını belirtti. Prof. Karasar, tüm akademisyen ve idari personelin neredeyse bir seferberlik anlayışı içinde görev yaptığını, dijitalleşmeye önem vermenin, hızlı, sağlam ve düzenli iletişimin, yazılı kültürü öne çıkarmanın başarıda büyük payı olduğunu ifade etti.

Maltepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin önemli çalışmalara imza attığını söyleyen Prof. Karasar, 2005'ten buyana MBA ve Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi programları başta olmak üzere, lisans ve önlisans düzeyindeki bazı programlarda uzaktan eğitim verildiğine de dikkat çekti. Prof. Karasar, “Uzaktan eğitime hazırdık. Derslerin eşzamanlı veya eş zamansız yapılması konusunda deneyimimiz çoktu. Yararını kriz günlerinde gördük” dedi.

Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken'in sorumluluğunda YÖK ile sürecin işbirliği içerisinde sürdürüldüğünü ifade eden Prof. Karasar, “Nerdeyse 24 saat süren, zaman sınırı tanımayan bir çalışma gerçekleştirdik. COVID-19 kendimizi sınama fırsatını verdi; insan kaynağı ve teknik donanım açısından ne kadar iyi bir durumda olduğumuzu gördük.” diye konuştu.

Canlı sınıf uygulamalarının her alanda sürdüğünü, final dönemine de hazır olduklarını vurgulayan Karasar, “Haziran'ın ilk günü başlayacak final ve ardından bütünleme sınavlarımız yine çevrimiçi olacak. Ancak isteyen öğrencilerimiz bütünleme sınavlarına yüz yüze ortamda girebilecekler. Tıp Fakültemizde her türlü önlem alınarak, sınavlar yüz yüze yapılacak. Öğrencilerimizin sağlıklı bir biçimde bu süreci geçirmeleri bizim birincil önceliğimizdir. Her şey onlar için, biz onlar için varız.” dedi.